Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Загинула людина, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Мерефа Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - написав Синєгубов.

Пізніше він додав: "За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти завдали удару по Харкову та області, - ОВА