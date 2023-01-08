Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Загинула людина, - ОВА
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Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Мерефа Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - написав Синєгубов.
Пізніше він додав: "За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік"