Росіяни зупинили трансляцію українських телеканалів у окупованій частині Запорізькій області, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо політики росіян стосовно ЗМІ на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - зазначається у повідомленні.