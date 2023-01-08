Росіяни зупинили трансляцію українських телеканалів у окупованій частині Запорізькій області, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо політики росіян стосовно ЗМІ на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворили окуповані території на в’язницю для українців, - мер Мелітополя Федоров