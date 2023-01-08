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Росіяни зупинили трансляцію українських телеканалів у окупованій частині Запорізькій області, - Генштаб

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Росіяни зупинили трансляцію українських телеканалів у окупованій частині Запорізькій області, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо політики росіян стосовно ЗМІ на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворили окуповані території на в’язницю для українців, - мер Мелітополя Федоров

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    "На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів"

    А на не зайнятих окупантами територіях влада зупинила трансляцію українських проукраїнських каналів - Прямого, 5 каналу, та Еспресо.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    чому ??? тупими є дибільний земарафон і недоречне обмеження свободи слова, що проявилося в апсолютно безпідставному закритті у Т2 мережі 3-х опозиційних телеканалів - 5, Прямого, Еспресо !!!
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