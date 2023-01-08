Порушено 22 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів росіян на Херсонщині, - Нацполіція

За минулу добу поліція відкрила 22 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Провадження відкриті за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).

За інформацією поліції, минулої доби війська російської федерації завдавали ударів з реактивних систем залпового вогню, мінометів, ствольної артилерії та танків по населених пунктах Бериславського і Херсонського районів. Через влучання ворожих снарядів суттєво пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, деякі домоволодіння уже не підлягають відновленню, пошкоджені газові труби та трансформаторну підстанцію.

Зокрема агресор завдав удару по пожежно-рятувальній частині Херсона, один рятувальник загинув, четверо поранені. Під масованим вогнем загарбників перебували прибережні райони обласного центру та передмістя, є значні руйнування приватних будинків.

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Під час проведення стабілізаційних заходів у селі Новомиколаївка Бериславського району поліцейські отримали інформацію, що троє місцевих жителів добровільно брали участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" під час захоплення росіянами населеного пункту.

Також викрито колаборантку серед освітян. 39-річна жителька Херсона, яка працювала в одному з вищих навчальних закладів, під час тимчасового захоплення міста підтримувала злочинну владу.

У селі Томина Балка троє місцевих жителів активно співпрацювали з незаконними органами влади, добровільно обійняли посади в закладах освіти та впроваджували у них стандарти освіти держави-агресора.

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Четверо мешканців селища Білозерка теж активно співпрацювали зі злочинною владою та добровільно обійняли посади у незаконно створеному медичному закладі.

Колаборантом виявився і 69-річний херсонець, який співпрацював з військовими рф, надаючи інформацію про членів територіальної оборони та учасників АТО. Відомо, що зрадник виїхав на лівобережжя.

У Новій Каховці загарбники "націоналізували" мережу аптек. Вони захопили приміщення та привласнили собі все майно. Законний власник оцінив збитки більш як у 1 мільйон 300 тисяч гривень.

За даними поліції, з тимчасово захопленого селища Нижні Сірогози надходять повідомлення, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяючи власників на вулицю під загрозою застосування зброї. У людей забирають ключі від помешкань та заявляють, що житло їм більше не належить.

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