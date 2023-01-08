Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують, - Данілов
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Данілов заявив у інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону
"Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (за якою було розділено Північну та Південну Кореї,– ред.). От тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати, – це "38 паралель".
Але, нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження... Сьогодні мають проблеми", - підкреслив він.
Данілов також повідомив, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак "ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони (росіяни, – ред.) готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я".
Секретар РНБО знову зазначив, що багато маркерів свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому.
"Дуже багато маркерів, з яких ми можемо зробити висновок, що ми входимо в певну фазу активізації.
Зараз є велике бажання втягнути Білорусь у відкрите протистояння. Робляться певні провокації з цього приводу російськими спецслужбами. Все це дає нам підстави казати про те, що ми можемо мати таке загострення", - резюмував Данілов.