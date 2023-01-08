Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 25 районах зосередження російських військ, 3 позиціях ЗРК та 2 складах боєприпасів, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 7 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
А наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.