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Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 25 районах зосередження російських військ, 3 позиціях ЗРК та 2 складах боєприпасів, - Генштаб

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Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 25 районах зосередження російських військ, 3 позиціях ЗРК та 2 складах боєприпасів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 7 січня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

А наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню військ окупантів, - Генштаб

Топ коментарі

  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Olena Lynch
    Чудовий подарунок на Різдво.
  • Остап Покотило
    Молодці! Дякуємо!
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