Російські війська далекі від оперативного оточення Бахмута, - ISW

Попри успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті зазначають, що успіхи російських військ у Соледарі не свідчать про їхнє неминуче оточення Бахмута, всупереч заявам російських джерел.

Експерти наголошують, що, незважаючи на різні заяви і повідомлення, російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Вони вказують, що для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку у Бахмуті, росіяни мали б встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти автомагістралі Слов’янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару) щонайменше.

"З огляду на те, що останнім часом темпи просування на цій ділянці становлять максимум кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться скоординувати просування до цих опорних пунктів і перейти до оточення Бахмута", – ідеться в розвідці інституту.

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