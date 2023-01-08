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Серія гучних вибухів пролунала на заводі "Гідромаш" у Мелітополі, де окупанти розмістили чергову військову базу, - Федоров. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

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У Мелітополі вночі пролунала серія гучних вибухів.

Про це в телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях. Да так, що детонує й детонує.

Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!" - написав він.

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Пізніше Федоров повідомив, що "стало відомо, де сьогодні вночі не спалось окупантам Мелітополя".

"Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.

Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці.

Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління", - йдеться в повідомленні.

Серія гучних вибухів пролунала на заводі Гідромаш у Мелітополі, де окупанти розмістили чергову військову базу, - Федоров 01
Серія гучних вибухів пролунала на заводі Гідромаш у Мелітополі, де окупанти розмістили чергову військову базу, - Федоров 02

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Топ коментарі

  • Nick Vasyutin
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  • alexandr shamov
    Сейчас время вангований и заказать пожелания... пыня, ну ты там вже скоро откинешься(ластами)? Давай. дорогой, не робей.
  • alexandr shamov
    Каароч, анеГдот: летит над москвой ракета с ядерной боеголовкой, идут испытания. Все как положено, конструктор - верхом, тока-тока развесил онучи просушить и запоздало хряпнул на посашок... Вдруг ракета от этого букета запахов шасть в сторону(поперек ветра, шоб сдувало вонь), конструктор чуть вставную челюсть не проглотил. Быстро кинулся на колени и взмолился к ракете, мол, стань на прежний курс, бо меня уволят. Ракета, типо, Не-а... Еще пуще прежнего взмолился конструктор, мол, а хошь я завтра пить брошу... Ракета тоскливо взвыла мотором и от безнадеги ушла в штопор.
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