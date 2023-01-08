Серія гучних вибухів пролунала на заводі "Гідромаш" у Мелітополі, де окупанти розмістили чергову військову базу, - Федоров. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

У Мелітополі вночі пролунала серія гучних вибухів.

Про це в телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях. Да так, що детонує й детонує.



Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!" - написав він.

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Пізніше Федоров повідомив, що "стало відомо, де сьогодні вночі не спалось окупантам Мелітополя".



"Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.



Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці.



Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління", - йдеться в повідомленні.

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