РФ використовує релігію як зброю для дискредитації України, - ISW

У РФ влаштували істерику через те, що українські захисники у формі відвідали православну різдвяну службу ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі 7 січня, назвавши це "відкритою війною" проти УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином держава-терорист використовує релігію як зброю і з її допомогою здійснює інформаційні операції, щоб дискредитувати Україну.

"Російські мілблогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, за твердженням українського уряду, має явні зв'язки з Кремлем і надавала матеріальну та духовну підтримку російській війні проти України, до ПЦУ як напад на можливість прихильників православної традиції святкувати Різдво", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці також підкреслили, що диктатор Володимир Путін фактично сам підтвердив, що РПЦ, яка керує УПЦ МП, підтримує вторгнення РФ, коли у своїй різдвяній промові подякував РПЦ за постійну підтримку російських окупантів на території України.

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