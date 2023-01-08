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РФ використовує релігію як зброю для дискредитації України, - ISW

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РФ використовує релігію як зброю для дискредитації України, - ISW
У РФ влаштували істерику через те, що українські захисники у формі відвідали православну різдвяну службу ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі 7 січня, назвавши це "відкритою війною" проти УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином держава-терорист використовує релігію як зброю і з її допомогою здійснює інформаційні операції, щоб дискредитувати Україну.

"Російські мілблогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, за твердженням українського уряду, має явні зв'язки з Кремлем і надавала матеріальну та духовну підтримку російській війні проти України, до ПЦУ як напад на можливість прихильників православної традиції святкувати Різдво", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці також підкреслили, що диктатор Володимир Путін фактично сам підтвердив, що РПЦ, яка керує УПЦ МП, підтримує вторгнення РФ, коли у своїй різдвяній промові подякував РПЦ за постійну підтримку російських окупантів на території України.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    «У РФ влаштували істерику«
    да українцям на це начхати з високой колокольні . НАВІЩО ПИСАТИ ПРО ІСТЕРИКИ РАШИ , після всього що вона зробила за 300 років на теріторіі України?

    Може хтось досі не може відірватись від звичного колоніального життя , від поїздок в мацкву за одягом, від мацковських передач по теліку ? І тому постіно заглядуе за північний кордон України ?
  • Sophia-Maria Duglass
    Замість того, щоб розповідати які е закони в ЕС , як влаштовані інституції в країнах ЕС, журналисти із пустого в порожне про рашу, все по колу і тількі про рашу. Вже слухати і читати ціх ПОЛІТОЛУХІВ , які знову пхають у ментальність українців руцький мир, набридло.

    А прокацапську ФАБРИКУ НОВИН АХМЕТОВА потрібно закрити !
  • Sophia-Maria Duglass
    Залужний кожному у голову не залізе , а журналисти пхають тот руцкий мир у голову українців кожен день .
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