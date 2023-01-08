Попри "режим припинення вогню" протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних, 3 авіаційні удари та здійснили 40 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Попри оголошене перемир’я окупанти продовжують обстрілювати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 8 січня щодо російського вторгнення.

"Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий "режим припинення вогню", протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

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