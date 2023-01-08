Російські війська вночі двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину

Окупанти вночі вдарили по Червоногригорівській та Мирівській громадах на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спокійної ночі не сталося…



Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину.



Ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів. Люди не постраждали.



Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, але минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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