Російські війська вночі двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину
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Окупанти вночі вдарили по Червоногригорівській та Мирівській громадах на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні спокійної ночі не сталося…
Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину.
Ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів. Люди не постраждали.
Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, але минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.