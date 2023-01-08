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До Кемеровської області прибув потяг із заповненими тілами військових РФ рефрижераторами, - Генштаб

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До Кемеровської області прибув потяг із заповненими тілами військових РФ рефрижераторами, - Генштаб
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат, про що свідчить велика кількість тіл, які доставляються до моргів у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими військовослужбовцями рф рефрижераторами. Тіла мають розвантажити до місцевих моргів", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Топ коментарі

  • Beta Human
    Добре доїхали? Без пригод? )))
  • Ніхто Петрович
    поєзд дружбьі
  • Hulio
    Нє**й шастать.
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