До Кемеровської області прибув потяг із заповненими тілами військових РФ рефрижераторами, - Генштаб
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Окупанти продовжують зазнавати значних втрат, про що свідчить велика кількість тіл, які доставляються до моргів у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими військовослужбовцями рф рефрижераторами. Тіла мають розвантажити до місцевих моргів", - йдеться в повідомленні Генштабу.