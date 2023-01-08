Минулої доби росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 7 січня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині - у Бахмуті.



Ще 8 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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