Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 111 170 осіб (+430 за добу), 3069 танків, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2065 артсистем, 6130 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

9 41125
Втрати російських окупантів станом на ранок 8 січня 2023 року становлять приблизно 111 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 111 170 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6130 (+5) од,

артилерійських систем - 2065 (+3) од,

РСЗВ - 431 (+0) од,

засоби ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1849 (+5),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4801 (+3) од,

спеціальна техніка - 183 (+1).

Також читайте: До Кемеровської області прибув потяг із заповненими тілами військових РФ рефрижераторами, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 111 170 осіб (+430 за добу), 3069 танків, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2065 артсистем, 6130 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    АРТЕМ СІЛЬ ПОВЕРНУЛИ. Бо незабаром треба солити огіркі нейодированой сіллю

  • 5 копійок
    ***** воюватиме до останнього лаптя.
  • Sophia-Maria Duglass
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини