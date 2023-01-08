Понад 57 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів РФ відкрито Нацполіцією з початку війни

Від початку повномасштабної війни в Україні поліцейські відкрили 57 357 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян і їхніх пособників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 57 357 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - йдеться у повідомленні.

Найбільше - 45 681 відкрито за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

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