Понад 57 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів РФ відкрито Нацполіцією з початку війни
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Від початку повномасштабної війни в Україні поліцейські відкрили 57 357 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян і їхніх пособників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 57 357 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - йдеться у повідомленні.
Найбільше - 45 681 відкрито за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).