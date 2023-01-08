Минулої доби окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, - ОВА

Російські загарбники продовжують терор мирного населення прикордонних міст Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського.

"У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих", - додав Синєгубов.

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