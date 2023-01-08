Минулої доби росіяни завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді на Миколаївщині

Вчора, 7 січня, орієнтовно о 13:29, ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено житлові будівлі. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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