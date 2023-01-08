Біля Кремінної точаться важкі бої, росіяни там потроху просідають, - Гайдай

Українські захисники продовжують бої з російськими загарбниками біля Кремінної на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Кремінної точаться важкі бої. Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає. Із настанням морозів очікується активізація бойових дій", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл.

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