Біля Кремінної точаться важкі бої, росіяни там потроху просідають, - Гайдай
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Українські захисники продовжують бої з російськими загарбниками біля Кремінної на Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Біля Кремінної точаться важкі бої. Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає. Із настанням морозів очікується активізація бойових дій", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл.