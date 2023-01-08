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Біля Кремінної точаться важкі бої, росіяни там потроху просідають, - Гайдай

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Біля Кремінної точаться важкі бої, росіяни там потроху просідають, - Гайдай
Українські захисники продовжують бої з російськими загарбниками біля Кремінної на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Кремінної точаться важкі бої. Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає. Із настанням морозів очікується активізація бойових дій", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    все многомесячные рассказки гайдая, построены на различной облуде кучей вспомогательных слов, всего лишь одной фразы "мы уже возле кременной". так это все и без него знают.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Veminal Danmer 03bcc48d
    там где бедоносцы - типа гайдай или зеленский всегда тревожно
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