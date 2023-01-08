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Росіяни облаштували черговий військовий шпиталь у пологовому будинку Луганщини, - ОВА

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Росіяни облаштували черговий військовий шпиталь у пологовому будинку Луганщини, - ОВА
Російські загарбники влаштували черговий військовий шпиталь. Для цього вони закрили пологовий будинок в Антрациті Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА

"Окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади. Так, в Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська. Облаштовано там ще один шпиталь для військових РФ", - йдеться в повідомленні.

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