РФ ще не закінчила підготовку до масованих атак з акваторії Чорного моря, - ОК "Південь"
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Це демонстрація присутності, сили, але поки що немає ракетоносіїв, оскільки і погода не сприяє - похолодало і трохи штормить", - пояснила вона.
Речниця також зазначила, що Росія ймовірно не завдає нових атак, оскільки потребує "паузи": щоб провести аналіз своїх наявних сил та потужностей і спланувати подальші дії, зокрема, можливо, змінити тактику.
"Через нестачу ракет вони можуть застосовувати комбіновані атаки, коли використовуються і ракети повітряного базування, і морського базування, і Шахеди. Їх нервує якість роботи нашої ППО. А вони намагаються влучити і в об’єкти критичної інфраструктури. Їхня тактика позбавлення нас благ цивілізації залишається в їхніх планах", - додала Гуменюк.