РФ ще не закінчила підготовку до масованих атак з акваторії Чорного моря, - ОК "Південь"

Росіяни вивели в Чорне море корабельне угруповання з двох одиниць, зокрема великий десантний корабель, однак без ракетоносіїв, що може свідчити про те, що підготовки до масованих атак ще не завершені.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це демонстрація присутності, сили, але поки що немає ракетоносіїв, оскільки і погода не сприяє - похолодало і трохи штормить", - пояснила вона.

Речниця також зазначила, що Росія ймовірно не завдає нових атак, оскільки потребує "паузи": щоб провести аналіз своїх наявних сил та потужностей і спланувати подальші дії, зокрема, можливо, змінити тактику.

"Через нестачу ракет вони можуть застосовувати комбіновані атаки, коли використовуються і ракети повітряного базування, і морського базування, і Шахеди. Їх нервує якість роботи нашої ППО. А вони намагаються влучити і в об’єкти критичної інфраструктури. Їхня тактика позбавлення нас благ цивілізації залишається в їхніх планах", - додала Гуменюк.

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