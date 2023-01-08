Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни готуються до українського наступу на Луганщині або у Запорізькій області, - британська розвідка

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Росіяни готуються до українського наступу на Луганщині або у Запорізькій області, - британська розвідка
Протягом останніх тижнів Росія посилила оборонні укріплення в Запорізької області. Особливо між містами Василівка й Оріхів. Крім того, Росія утримує значні сили в цьому секторі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Те, як Росія працює над удосконаленням оборони, свідчить про те, що її командування, швидше за все, занепокоєне потенціалом великих українських наступальних дій у двох секторах: або на півночі Луганської області, або у Запорізькій.

Великий прорив українських військ на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії з Кримом; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні. 

У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників є питання, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії.

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Топ коментарі

  • Ирина Склярова
    Чому б їм там не укріплятись? По Запорізькому напрямку нічого не відбувається, навіть спокійнесенько працюють рашістьсі блокпости з самих перших днів війни, і ніхто по тим блокостам непуляє.
  • Onufri Zagloba
    Тим, хто читає ****, так і панятно.
  • Olga Belanova
    направлений удара будет два - по Кременной и по Мелитополю.
    Загадка только в том, после Кременной наши пойдут на Бахмут или на Дебальцево? логично на Дебальцево. Крупный жд узел.
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