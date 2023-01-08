Росіяни готуються до українського наступу на Луганщині або у Запорізькій області, - британська розвідка

Протягом останніх тижнів Росія посилила оборонні укріплення в Запорізької області. Особливо між містами Василівка й Оріхів. Крім того, Росія утримує значні сили в цьому секторі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Те, як Росія працює над удосконаленням оборони, свідчить про те, що її командування, швидше за все, занепокоєне потенціалом великих українських наступальних дій у двох секторах: або на півночі Луганської області, або у Запорізькій.

Великий прорив українських військ на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії з Кримом; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників є питання, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії.

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