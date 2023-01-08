49% німців не підтримують рішення передати Україні БМП Marder, - опитування

49% громадян Німеччини вважають помилковою заплановану урядом у Берліні поставку Україні броньованих машин піхоти Marder.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення Bild.

40% підтримують рішення передати бронемашини Києву, 11 відсотків не визначилися або не відповіли на запитання.

На запитання про те, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові танки, 50 відсотків респондентів відповіли "ні", а 38 відсотків висловилися "за".

Повідомляється, що в опитуванні взяла участь 1001 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БМП Marder від Німеччини надійдуть в Україну в першому кварталі року, - депутат Бундестагу Шмід