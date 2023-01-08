Міжвідомча комісія наступного тижня вивчить, як використовується держмайно в Нижній лаврі, - Ткаченко

Наступного тижня збереться міжвідомча комісія, аби з’ясувати, яким чином релігійні організації використовують державне майно, зокрема в Києво-Печерській лаврі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Була укладена угода за часів Януковича стосовно безстрокового користування Нижньою лаврою УПЦ (МП), здається, у 2013 році. Але наступного тижня має розпочати роботу міжвідомча комісія, аби дослідити, яким чином релігійні організації використовують державне майно, передусім у Лаврі", - сказав Ткаченко.

Він нагадав, що цю безстрокову угоду було укладено урядом Миколи Азарова. Окрім того, на 49 років було укладено угоду з УПЦ (МП) щодо Свято-Успенської Почаївської лаври.

"Святогірська лавра належить до Донецької обласної адміністрації, і там, відповідно, інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там також безстрокова оренда або користування. Тому в кожному з цих випадків потрібно приймати цивілізовані європейські, прозорі рішення. Так само як нами було прийнято рішення стосовно припинення користування щодо Успенського собору та Трапезної церкви", - наголосив міністр.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ 7 січня вперше провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Воно стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор і Трапезну церкву.

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