Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на окупованій території Луганщини, - ОВА
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У мешканців окупованої Луганської області вимагають пред’явити паспорт РФ для отримання реєстраційних документів, номерних знаків та посвідчень водія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА
"З перереєстрацією транспортних засобів в так званій "ЛНР" особливо не квапляться. Поки що організовано лише попередній запис для видачі реєстраційних документів, номерних знаків та посвідчень водія. Втім, щоб навіть до цієї черги потрапити, а в майбутньому, можливо й отримати вищеназвані папірці, бажаючі повинні пред'явити паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.