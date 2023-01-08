Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на окупованій території Луганщини, - ОВА

У мешканців окупованої Луганської області вимагають пред’явити паспорт РФ для отримання реєстраційних документів, номерних знаків та посвідчень водія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА

"З перереєстрацією транспортних засобів в так званій "ЛНР" особливо не квапляться. Поки що організовано лише попередній запис для видачі реєстраційних документів, номерних знаків та посвідчень водія. Втім, щоб навіть до цієї черги потрапити, а в майбутньому, можливо й отримати вищеназвані папірці, бажаючі повинні пред'явити паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.

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