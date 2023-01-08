Над Кінбурнською косою та островами контролю ще нема ні в кого, - ОК "Південь"
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - розповіла Гуменюк.
За її словами по південному фронту критичних змін немає. Українські військові більше працюють по знищенню бойових потужностей ворога. Йдеться про ліквідацію у тилових районах противника.
Вона підсумувала, зараз практично по всьому Лівому берегу ведеться бойова робота.