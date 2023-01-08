Над Кінбурнською косою та островами контролю ще нема ні в кого, - ОК "Південь"

Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами, що поблизу Херсона. Бойова робота продовжується.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - розповіла Гуменюк.

За її словами по південному фронту критичних змін немає. Українські військові більше працюють по знищенню бойових потужностей ворога. Йдеться про ліквідацію у тилових районах противника.

Вона підсумувала, зараз практично по всьому Лівому берегу ведеться бойова робота.

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