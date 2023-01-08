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Через російський обстріл виникла пожежа на підприємстві у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині, - ОВА

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Через російський обстріл виникла пожежа на підприємстві у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині, - ОВА
Росіяни вночі обстріляли підприємство у Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Ніч на Сумщині минула без обстрілів.  Але близько опівночі, 7 січня, росіяни із САУ ударили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства.

Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні. 

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