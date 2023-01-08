Росіяни 19 разів обстріляли Херсонщину: Поранено 1 особу

Російські окупанти минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів", - йдеться в повідомленні.

За словами Янушевича, внаслідок російських обстрілів поранення дістала 1 особа.

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