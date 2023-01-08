Новини • Агресія Росії проти України

Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку, - Скібіцький

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Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку, - Скібіцький
Росії знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх ворога на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені мобілізовані РФ.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю виданню The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУР МОУ.

"Багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку.

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Топ коментарі

  • Urs
    лучше всех пристроился буданов - он цитирует то, что говорит скибицкий.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не погано пристроївся Скібіцький, публікую заяви, які пролунали з вуст розвідок США, Англії, Німеччини, Польщі та інших. А самі то що зробили?
  • Чайка Київ
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