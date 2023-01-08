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Можливі відключення електрики не лише вдень, але й у нічний час, - ДТЕК

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Можливі відключення електрики не лише вдень, але й у нічний час, - ДТЕК
У ДТЕК поінформували про можливі відключення світла не тільки вдень, а й вночі.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Як зазначив Дмитро Сахарук, ліміти подання електрики пропорційно розподіляються по регіонах, тож обласні постачальники енергії запроваджують відключення. Однак через холодну погоду збільшується кількість споживання: через це доводиться застосовувати обмеження.

"Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Відмикайте канали з марахвоном які гребуть кіловати.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Будуть відключати допоки їм не дозволять підняти вартість електрики. Такий собі "енергетичний шантаж"
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    Ахметовський чиновник вже задовбав своїми прогнозами,як збирати гроші і нівщо не вкладати,сидів тихо,а як прийшлося трішки розкошелитись,паніку підняли.
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