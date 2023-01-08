Можливі відключення електрики не лише вдень, але й у нічний час, - ДТЕК

У ДТЕК поінформували про можливі відключення світла не тільки вдень, а й вночі.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Як зазначив Дмитро Сахарук, ліміти подання електрики пропорційно розподіляються по регіонах, тож обласні постачальники енергії запроваджують відключення. Однак через холодну погоду збільшується кількість споживання: через це доводиться застосовувати обмеження.

"Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

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