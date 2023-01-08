Політики Великої Британії закликали до створення трибуналу для Росії за зразком Нюрнберзького

Високопоставлені британські політики закликали до створення трибуналу щодо злочинів Росії в Україні за зразком Нюрнберзького трибуналу, на якому судили нацистських лідерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британську газету The Observer.

"Ми пропонуємо створити спеціальний трибунал, зосереджений на злочині агресії", – йдеться в заяві, яку підготували колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун та британський юрист Філіп Сендс.

Підписи під заявою поставили й інші відомі британські політики, серед них лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер, колишній генсек НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен, колишній лідер Консервативної партії Іан Данкан Сміт.

Вони нагадали, що Нюрнберзький трибунал почали готувати задовго до його проведення – ще у 1941 році, коли в Лондоні склали робочий варіант декларації, що пізніше дозволив створити Міжнародний військовий трибунал.

"Спеціальний трибунал має бути створено на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії (з допомогою Білорусі) проти України та встановлення, чи є вони злочином агресії", – йдеться в заяві.

Британські політики пропонують судити не тільки Володимира Путіна, але й членів Ради Безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також інших політичних та військових лідерів, причетних до війни.

В уряді Великої Британії повідомили виданню, що підтримують розслідування України та Міжнародного кримінального суду, але також розглядають механізми притягнення Росії до відповідальності.

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