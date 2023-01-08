Росіяни можуть спробувати загострити ситуацію на фронті у лютому, - Данілов

У грудні активізувалась російська закрита підкилимна дипломатія.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи, що тільки почався новий рік, президент України Володимир Зеленський вже двічі збирав Ставку головнокомандувача. Ми свідомі, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій.

Чому мова саме про лютий місяць? Російська Федерація до звикла якихось дат щось звітувати, як раніше звітували п’ятирічку за три роки, так от зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо почали велику війну проти нашого народу, у якій вони 100% отримають поразку. Вони спробують ще раз загострити всю цю річ. І тут є багато чинників, починаючи з того, що у грудні місяці активізувалася російська закрита підкилимна дипломатія", - пояснив він.

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