Унаслідок обстрілу на Донеччині пошкоджено дві ТЕС, - телеграм-канали
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Уночі в тимчасово окупованій частині Донецької області вчергове пролунали вибухи. Внаслідок обстрілів пошкоджено Старобешівську ТЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що об'єкт зазнав значних пошкоджень. Під завалами можуть бути люди. Також повідомляють, що загинули 2 жінки.
Тим часом, пропагандистські ЗМІ пишуть, що під удар також потрапила Зуївська ТЕС у Харцизькій міській громаді.
Окупанти вже встигли звинуватити в обстрілі Збройні сили України.