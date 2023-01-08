Унаслідок обстрілу на Донеччині пошкоджено дві ТЕС, - телеграм-канали

Уночі в тимчасово окупованій частині Донецької області вчергове пролунали вибухи. Внаслідок обстрілів пошкоджено Старобешівську ТЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що об'єкт зазнав значних пошкоджень. Під завалами можуть бути люди. Також повідомляють, що загинули 2 жінки.

Тим часом, пропагандистські ЗМІ пишуть, що під удар також потрапила Зуївська ТЕС у Харцизькій міській громаді.

Окупанти вже встигли звинуватити в обстрілі Збройні сили України.

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