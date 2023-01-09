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Франція непублічно тисне на Німеччину щодо постачання Україні танків Leopard, – ЗМІ

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Франція непублічно тисне на Німеччину щодо постачання Україні танків Leopard, – ЗМІ
Франція спільно з Польщею намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2 у межах зусиль із допомоги в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Politico.

Французький чиновник повідомив виданню на умовах анонімності, що Париж тисне на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня, присвяченого 60-річчю підписання Єлисейського договору про партнерство.

"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Публічно про тиск на Німеччину в питанні танків говорила Польща, чиї посадовці згадували про існування "коаліції країн", які мають танки Leopard 2.

Посадовець із Франції додав, що одним із елементів тиску на Берлін була заява президента Емманюеля Макрона про постачання французьких колісних танків: вона мала на меті "порушити табу (на відправку західних танків в Україну), щоб німці почали рухатися".

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"Між Макроном і Зеленським є "змова", і вона (розмова) була почасти інсценована, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправки танків)", – додав він.

Нагадаємо, що після розмови Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Крім того, за даними джерела Politico, Київ звертався до Парижа з проханням надати французькі бойові танки Leclerc. Це прохання вже розглядається урядом Франції, але там висловили застереження щодо їхнього ремонту й експлуатації, бо Leclerc уже знято з виробництва. Водночас Франція готова надати ці танки союзникам у НАТО взамін техніки, яку ті передадуть Україні.

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Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Берлін наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну. Заява пролунала після того, як міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може виключати поставку танків Leopard.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    сподіваюсь на найближчому Рамштайні, 20-січня буде прорив у цьому напрямку
  • Бенина Мама
    В разборках между Францией и Германией виноват кто угодно, но только не производитель шашлычков на майские и конченый потребитель кокса в обмен на уничтожение ракетной программы Украины. Но самое главное, что виноват во всём этом типа Порошенко, хотя всё случилось уже после него в период 2019-2022 исключительно за деньги и по указке Куйла.
  • Dima30
    А Орбан буде тиснути публічно на уряд ФРН через інвесторів які будують завод ВMW у місті Дебрецен.Німці ще незнають яку свиню їм готує угорський путінолюб.
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