Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні нідерландського регулятора від 22 грудня 2022 року, яке є в розпорядженні "Європейської правди".
У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув усю отриману й доступну інформацію та не виявив жодної підстави відповідно до закону для відмови у видачі ліцензії.
Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу під назвою TV Rain. Рішення було ухвалене ще 22 грудня, та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів.
Нагадаємо, що минулого року NEPLP вирішив анулювати ліцензію "Дощу" на мовлення у кабельній мережі. Вердикт набув чинності 8 грудня - цього дня телеканал припинив мовлення на території Латвії.
1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.
Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".
Канал заявляв, що планує оскаржити рішення латвійського регулятора, та його очільник Іварс Аболіньш наголошував, що в Латвії немає розмов про можливість повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь", натомість є розуміння необхідності посилити мовлення латиською мовою.