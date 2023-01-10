Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП
2 8582
Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони Греції.
Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.
"Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в рамках "кільцевого обміну" технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.