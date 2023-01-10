Китай попереджений про наслідки у разі надання допомоги Росії, - Держдепартамент США
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США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі необхідності застосувати важелі впливу.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які російські запити допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.
Представник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, "якою буде ціна", якщо Пекін вирішить допомогти Росії у систематичному ухилянні від санкцій США чи захоче надати допомогу у сфері безпеки, яка потім буде використана Росією для війни в Україні.