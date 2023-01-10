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Китай попереджений про наслідки у разі надання допомоги Росії, - Держдепартамент США

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Китай попереджений про наслідки у разі надання допомоги Росії, - Держдепартамент США
США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі необхідності застосувати важелі впливу.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які російські запити допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Представник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, "якою буде ціна", якщо Пекін вирішить допомогти Росії у систематичному ухилянні від санкцій США чи захоче надати допомогу у сфері безпеки, яка потім буде використана Росією для війни в Україні.

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Топ коментарі

  • Воьлодимир Омельянов
    Що б там не говорили але Китай це наш ворог ,єдина країна яка могла змусити росію припинити цю війну саме Китай на який припадає майже 40% торгівлі рашистана ,перед початком війни рашиський фюрер їздив на благословення в піднебесну ,згадаймо як рашиський чорт лякав ядерною війною, як тільки Китай сказав своє слово проти зразу замовкли.До речі в нас більше двох років немає посла в Китаї.
  • Андрей Ивашкевич
    Про єдину країну це ви перегнули. Війну могли припинити США ще в 14му і багато чого залежало від позиції нашої влади. Порох якогось милого знюхався з лярвою Меркель і підписав Мінськ, а Зеля взагалі Чонгар розмінував для рашистів. Слова і дії обох президентів розходяться в різні боки, а незрозуміла поведінка пацієнта не дозволяє лікарю поставити діагноз, а вимагає спостереження. Навіть сьогодні, попри такі патріотичні щоденні виступи, Зеленський і ВР не визнали юридично стан війни як результат агресії РФ, а це вигідно тільки агресору. Чи будуть в результаті Байден і лідери інших країн цілком довіряти наших прохіндеям? Не будуть. А тому ми маємо таку обережну реакцію США і ЄС. Дякувати Богу,- Боріс Джонсон зрозумів, що позиція української ( мабуть правильніше сказати - абсолютно антиукраїнської ) влади, суперечить волі народу і діяв більш рішуче.
  • Перехватчик
    Борис Абрамыч

    @BorisAbramich

    ·

    8 янв.

    С. Садальский: Поезд Санкт-Петербург - Москва. В купе я, Собчак, Нарусова, выпиваем и закусываем. Открывается дверь, появляется сальная голова какого-то замухрышки, предлагает чай. ,, Чудо, водку неси'' - отвешиваю мужичку подзатыльник.
    Через пару лет узнал, что это был Путин.

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