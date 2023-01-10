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Громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають, чий Крим, - МВС

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Громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають, чий Крим, - МВС
Не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни – деяких з них, прикордонники відправляють назад через ставлення до війни РФ проти України і окупацію Криму.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії та статус Криму.

Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі і запроваджувати інші немає потреби.

"Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві", – сказав міністр.

Абрамавічюс також погодився, що не варто однаково ставитися до всіх громадян Білорусі, кожен випадок потрібно оцінювати окремо.

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Топ коментарі

  • natali goncharova b2dfd3a2
    І насправді, білоруси в більшості своїй ставляться до нас як росіяни.
  • Vv Tt cf8347fd
    пусть письменно подтверждают
  • Zalet
    Зачем их вообще пускать?
    Пусть борются с Лукашенко.
    Хитрожопые.
    С цветочками они на протест вышли.
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