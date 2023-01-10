США розглядають можливість надання Україні БТР Stryker, – Politico

За даними видання Politico, США розглядають можливість постачання Україні бойових броньованих машин Stryker.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Stryker можуть увійти до одного з наступних пакетів військової допомоги. Найближчий з них можуть оголосити уже в кінці наступного тижня, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Остаточного рішення щодо Stryker ще немає, тому їх можуть залишити на майбутнє.

Видання вказує, що восьмиколісні броньовані машини Stryker не такі потужні й захищені, як танки, але вони також здатні виконувати завдання в умовах снігу, бруду та піску.

"Українцям потрібні бронетранспортери, а це те, що у нас є. Не такі хороші, як Bradley для бою з танками, але хороші для захисту піхоти та переміщення до лінії фронту", – сказав співрозмовник з Міністерства оборони США, який спілкувався на умовах анонімності.

Stryker може перевозити більше солдатів, ніж Bradley, і забезпечує при цьому більший захист, ніж Humvee. Він оснащений кулеметом калібру .50, яким можна керувати зсередини БТР. Україна вже має подібні машини ACSV, які передав уряд Канади.

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Надсилання потужної бронетехніки, такої як Bradley і Strykers, може стати предтечею для постачання танків, пише Politico. Але на Заході досі не можуть домовитися, хто зробить перший крок.

"Європейці кажуть: "Ну, ви знаєте, США мають бути першими". А адміністрація Байдена] відповідає: "Ну, ми хочемо, щоб першими були європейці або хочемо разом". А українці кажуть: "Заради бога, просто дайте нам танки"", – сказав співрозмовник видання.