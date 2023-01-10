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Шольц про надання танків Україні: Німеччина не піде на це сама

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Шольц про надання танків Україні: Німеччина не піде на це сама
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, впевнений у необхідності координації поставок зброї в Україну з союзниками, оскільки зростає тиск на Берлін щодо відправлення Києву своїх бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Німеччина не піде на це сама", – сказав канцлер на заході Соціал-демократичної партії (СДПН). – "Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками... Усе інше було б безвідповідальним у такій небезпечній ситуації".

Шольц, який часто наголошував на важливості не загострювати конфлікт в Україні, сказав, що західні союзники витратили "тривалий час на підготовку, обговорення та організацію цього".

Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder.

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Топ коментарі

  • Tierre
    Зберуться зараз на Рамштайні і все узгодять.
    БМП та колісні танки вже дають - значит дадуть і нормальні танки.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    Штольц
  • Garry Grant
    Всі заявляють про "не піде на це сама",всі згодні дати 10 танків і ніхто нічого не робить. Вони там взагалі один з одним спілкуються? Ідиотизм.
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