Пригожин використовує повідомлення про штурм Соледара для зміцнення репутації "Вагнера", - ISW

Фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У "ПВК Вагнера" стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці "успіхи" як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

На кадрах бою, поширеному в соціальних мережах 9 січня, видно, як "вагнерівці" ведуть запеклий бій зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара.

Пригожин наголосив 9 січня, що "виключно" підрозділи "ПВК Вагнера" нібито займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі найманці ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації".

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