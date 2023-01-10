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Новий пакет допомоги від США може змінити динаміку війни в Україні, - Держдеп

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Новий пакет допомоги від США може змінити динаміку війни в Україні, - Держдеп
США шляхом надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.

Про це заявив на брифінгупредставник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.

Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території перебувають тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.

"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Зокрема, як він зазначив, США надаватиме БМП та системи ППО Україні.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Та давали б уже швидше тому, що там така заруба йде в Соледарі і біля Бахмута, дуже потрібна нова гарна зброя.
  • Randall Flag da70119e
    50 коробок броньованих можуть щось змінити суттєво? Це ж на хімарси якіс, врешті-решт. Навіщо так перебільшувати їхній потенціал??? Вони могли б на щось вплинути, якби їх було 300 чи 400. А так - краплина в морі...
  • Миша А 29729197
    Треба хоча б 500, а не 50.
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