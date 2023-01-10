Минулої доби наша авіація завдала 18 ударів по районах зосередження противника і трьох ударів по позиціях ворожих ЗРК, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.