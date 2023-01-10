Війна може бути затяжною, але час на боці України, - прем’єр Швеції Крістерссон
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"Говорять, що Путін живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок у мир - продемонструвати своїми діями, що час, навпаки, на боці України. Швеція та наші союзники мають продовжувати надавати широку фінансову та військову підтримку Україні, продовжувати посилювати тиск на РФ", - заявив прем'єр Швеції.
За його словами, війна в Україні ведеться на двох фронтах - українська оборонна війна проти російської агресії та окупації, а також російська війна на виснаження проти волі України до самозахисту, і не в останню чергу проти єдності Заходу.
"Все вказує на те, що ми маємо бути готовими до затяжної війни. Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, як і очевидна боротьба України за свою свободу. Однак саме на боці України закон", - додав Крістерссон.