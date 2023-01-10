Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 470 осіб (+710 за добу), 3084 танки, 2073 артсистеми, 6154 броньовані машини, + 1 знищений корабель чи катер. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 10 січня 2023 року становлять приблизно 112 470 осіб. У графі кораблі /катери значиться +1, про тип знищеної техніки наразі нічого не відомо.