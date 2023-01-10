Більшість українських біженців в Польщі хочуть повернутися додому, - посол Зварич

Більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку дипломата, набутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відновлення України.

"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися в Україну. Для них можливість певний час прожити у Польщі - досвід, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б використати в Україні для відновлення нашої держави", - заявив посол.

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Він також подякував народу та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мають шукати тимчасового притулку.

"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", - наголосив Зварич.