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Більшість українських біженців в Польщі хочуть повернутися додому, - посол Зварич

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Більшість українських біженців в Польщі хочуть повернутися додому, - посол Зварич
Більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку дипломата, набутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відновлення України.

"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися в Україну. Для них можливість певний час прожити у Польщі - досвід, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б використати в Україні для відновлення нашої держави", - заявив посол.

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Він також подякував народу та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мають шукати тимчасового притулку.

"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", - наголосив Зварич.

Топ коментарі

  • Андрій Саган
    ну якщо тут будуть достойні умови праці, від 1 тисячі доларів наприклад як мінімум,а такого на початку точно не буде,якщо ви компенсуєте усі матеріальні втрати які зазнали люди,і саме головне якщо ви гарантуєте їм те,що війна уже більше не вернеться назад ніколи до них то можливо,а так,то так впевнено говорити,що більшість повернеться я б не став
  • Марк Крам ff89b777
    А біженці про це знають, що наговорив посол?
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Тобто, в ЄС українці потрібні виключно як дешева безвідмовна витривала робоча сила? Так це всім адекватним українцям було зрозуміло з самого початку...
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