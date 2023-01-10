Російські загарбники протягом минулої доби завдавали ударів по береговій смузі Очаківської громади та Очакову, - Кім

Вчора, 9 січня, окупанти завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Є поранені люди. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 09 січня, о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 та сьогодні, 10 січня, о 07:14 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків.

Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв. За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель", - йдеться в повідомленні.

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

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