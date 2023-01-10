Якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то програє. Жертв будуть тисячі, - американські аналітики

Американські аналітики змоделювали результат гіпотетичної битви за Тайвань. Спроба Китаю напасти провалиться, але США та Японія зазнають значних втрат, відбиваючи агресію.

Такого висновку дійшов американський аналітичний центр CSIS за допомогою 24 військових ігор, що моделювали можливий конфлікт у Тайванській протоці. Про це пишуть CNN та Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У військових іграх брали участь генерали та офіцери ВМС США у відставці, а також колишні чиновники Пентагону.

У більшості розглянутих сценаріїв ВМС США втрачають два авіаносці та 10-20 бойових кораблів.

Читайте: Китай міг змінити підхід до Тайваню через міжнародну підтримку України, - Блінкен

Кількість загиблих становитиме 3200 солдатів за три тижні бойових дій - це майже половина американських втрат за два десятиліття бойових дій в Іраку та Афганістані.

Китай також сильно постраждає. Його військово-морський флот буде знищено, десантно-штурмові війська - розбито. У полон потраплять десятки тисяч солдатів. За результатами моделювань, спроба захопити Тайвань коштуватиме Китаю близько 10 000 людей убитими, він втратить 155 бойових літаків та 138 великих кораблів.

Також читайте: Тайвань на тлі напруги з Китаєм збільшив термін військової служби

Японія втратить понад 100 бойових літаків та 26 військових кораблів, а військові бази США на її території будуть атаковані Китаєм, йдеться у звіті.

Армія Тайваню втратить близько 3500 людей та весь флот, а економіку острова буде зруйновано.

Також читайте: Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині

Аналітики CSIS визначили чотири основні умови, які не дозволять Китаю захопити Тайвань:

тайванські війська мають чинити спротив;

США мусять мати доступ до своїх баз у Японії;

США мусять мати багато протикорабельних ракет великої дальності проти китайського флоту;

США мають озброїти Тайвань до початку війни та негайно вступити у неї власними силами.

Якщо Тайвань припинить спротив до приходу союзних військ, усі зусилля будуть марними.