Франція та Японія допомагатимуть Україні впоратися з наслідками російського вторгнення, - Макрон

Обидві країни працюватимуть разом, аби допомогти Україні впоратися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України та наголосив, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

Також чиновники обговорили спроби КНДР створити нові ракетм середньої та великої дальності.

"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну", - додав президент Франції.

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