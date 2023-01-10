Мобілізація, яку РФ може оголосити 15 січня, не завадить наступу ЗСУ, - ГУР МО

Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України. Водночас ЗСУ готові до відбиття наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

За його словами, агресор, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

"Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди", - пояснив Черняк.

Представник воєнної розвідки України додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції, додав Черняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ найближчим часом навряд чи зможе оточити Бахмут, - британська розвідка