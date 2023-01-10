Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі, - керівник пресцентру Єрін (оновлено)
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
В переліку загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 10.01.23 зазначено: "кораблі /катери - 17 (+1) од".
Жодних деталей у Генштабі поки не повідомили. Більше інформації обіцяють надати після уточнення.
Пізніше керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін у коментарі УП повідомив, що Сили оборони вразили з артилерії катер окупантів на Дніпрі.
"Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - заявив він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, загалом за минулу добу Сили оборони знищили близько 710 російських окупантів, чотири танки, сім бойових броньованих машин, чотири артилерійських системи, чотири БПЛА і вісім одиниць автомобільної техніки.