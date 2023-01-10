США розпочнуть навчання українських військових до кінця місяця, - Пентагон

США ще не розпочали тренувати українських військових у Німеччині, але такі навчання мають розпочатися у січні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

"Я не можу сказати, чи ми вже розпочали, але можу сказати, що ми розпочнемо цього місяця. І це стосується частини колективної підготовки" - сказав він.

За словами представника Пентагону, важливе також правильне використання обладнання, яке надається партнерами.

"І тому ви бачили, що багато наших союзників, окрім нас, зробили крок вперед і запропонували додаткові колективні тренування з використання цієї техніки" - додав чиновник.

"Ми вважаємо, що це дає українцям можливість продовжувати працювати над тим, що вони робили протягом останніх 10 років, над пристосуванням способу ведення бойових дій до більш об'єднаних зусиль на противагу тому, щоб просто бити один одного артилерією, розглянути різні способи маневрування, поєднання вогню і пересування, щоб мати змогу це робити, і це дає їм досить - досить добру платформу для цього" - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет допомоги від США може змінити динаміку війни в Україні, - Держдеп